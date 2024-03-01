Чи може Росія відновити випуск А-50: авіаційний експерт розповів про можливості ворога
В Росії хочуть перезапустити виробництво літаків А-50. І окупанти можуть це зробити, але є одне "але".
Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він зазначив, що наразі на заводі у російському Таганрозі перебуває два А-50, які ворог модернізує до стандартів А-50У.
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"Крім того, Росія має в своєму підрозділі, який відповідає за обслуговування А-50 і А-50У, ще шість літаків і, мабуть, вже повернувся з ремонту пошкоджений сьомий літак", – сказав експерт.
Чи можуть росіяни випускати А-50
За словами Романенка, росіяни продовжують використовувати ці літаки, оскільки вони є важливим елементом їхньої протиповітряної оборони. І насправді Росія таку техніку не випускала, а переобладнувала з темпом один літак на два – три роки.
"Перший літак А-50У у 2011 році росіяни зробили, крім того, в них ще кілька літаків немодернізованих зі старим радянським аналоговим обладнанням перебувають на базах збереження", – зазначив він.
Тому саме відновлювати техніку вони можуть. Але вага радіоелектронного обладнання на А-50 сягає 20 тонн. Відповідно використовувалося дуже багато різних компонентів. І навряд чи окупанти зможуть отримати їх зараз, зважаючи на темпи поставки. Тобто, якщо раніше на переобладнання йшло 2 – 3 роки, то так буде 5 – 6.
"Якщо треба буде, то росіяни приженуть їх в той район, який потрібно. Але знову проблема – з якої відстані ці літаки використовувати. Вони пробували зі 150 кілометрів прокладати маршрути – збили літак. Пробували з 250 кілометрів – збили. Якщо прокласти маршрут за 300 кілометрів, то він просто нічого не бачитиме, і не буде сенсу взагалі використовувати ці літаки", – додав Романенко.
Що відомо про знищення А-50: основне
- 14 січня було знищено перший літак А-50. Крім нього пошкоджено ще Іл-22.
- 23 лютого українські захисники знищили другий російський літак А-50У в районі Азовського моря. Це була спільна операція ГУР та Повітряних сил.
- До цього у лютому 2023 року представники руху BYPOL пошкодили А-50 на військовому аеродромі в Мачулищах. Таким чином ворог втратив три одиниці важливої техніки.