Рух спротиву "Атеш" провів успішну диверсію на Запоріжжі. Там підпалили релейну шафу на відрізку залізниці, яка веде до окупованого Бердянська, що затримало постачання палива для забезпечення ворожої армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про диверсію "Атеш"?

Агент руху "Атеш" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Внаслідок цього була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. І вибрано це місце нами невипадково. Цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад,

– пояснили в "Атеш".

Там наголосили, що Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими.

"Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами, і "російський мір" тут не приживеться!" – резюмували в русі опору.

До слова, наприкінці липня "Атеш" також вдарив по ключовій логістиці окупантів, скоївши диверсію під Тулою, яка порушила поставки на фронт.