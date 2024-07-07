У перші місяці повномасштабного вторгнення Україна потопила флагман російського Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва". Олексій Неїжпапа розповів, як довідався про успішне влучання у ворожий корабель.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук командувач ВМС підкреслив, що після затоплення крейсера для наших партнерів зникла "червона лінія". Вони побачили, на що здатні українські сили, і вирішили збільшити допомогу.

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"Гарно горить"

За словами Олексія Неїжпапи, першим про ефективне влучання у крейсер йому розповів командувач шостого флоту.

Коли ми влучили в крейсер, я отримав есемеску від командувача шостого флоту. Він мені пише: "Олексію, гарно горить",

– пригадує віцеадмірал.

Командувач каже, що тоді він не знав, чи вдалося уразити корабель. Бо не було відповідних засобів, які б дозволили точно сказати, що відбувається з "Москвою".

На повідомлення колеги Неїжпапа відповів. Він написав йому: "Тепер твоя черга".

"Есемесками пожартували між собою в цей день", – розповів військовий.