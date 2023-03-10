Знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру екскерівникам заводу "Антонов"

Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії". Правоохоронці зібрали необхідну базу доказів.

Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректорів ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

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Перешкоджали захисту аеропорту

У СБУ зазначають, що напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія".

Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати,

– зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Яке покарання очікує на чиновників

Правоохоронці встановили, що у період січня – лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

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