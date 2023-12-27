Боєзапас дуже серйозний: чим особливий знищений російський ВДК "Новочеркаськ"

Українська авіація знищила російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Та в носовій частині цього судна розташовані 2 пускові установки БМ-21 "Град".

Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, зауваживши, що перед висадкою роти морської піхоти цей корабель атакує та зачищає узбережжя. Він додав, що у судна є боєзапас у 400 ракет 122-го калібру. Зазначимо, що по ВДК "Новочеркаськ" вдарили вночі 26 грудня.

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Риженко припускає, що ракета могла влучити в носову частину корабля.

Про це свідчать уламки, які бачимо на супутниковому знімку. Таке враження, що носову частину корабля відкинуло від причалу. Звичайно, здетонували всі боєзапаси. Боєзапас дуже серйозний,

– сказав капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Кажуть про те, що "Новочеркаськ" міг перевозити "Шахеди". Якщо говорити про логістику, то з Феодосії їх досить зручно доставляти.

Ефективна тактика ударів

Щонайменше пів року Україна дуже ефективно використовує поєднання бойового потенціалу морських та повітряних дронів, а також крилатих ракет для ударів по військових цілях у тимчасово окупованому Криму.

"Ця тактика дуже ефективна. Ефект того, що ця зброя технологічна, дозволяє нам виконувати завдання", – наголосив стратегічний експерт Sonata.

Завдяки, зокрема, цивільним супутниковим системам розвідки та спостереження, які доступні навіть у мережі, можна дуже чітко відстежувати ситуацію. Якщо корабель середнього й навіть малого розміру перебуває на одному місці, він стає потенційною серйозною ціллю.

Подейкують, що ВДК "Новочеркаськ" простояв у Феодосії приблизно тиждень. Капітан 1 рангу запасу ВМС України припускає, що українські військові вдарили по кораблю ракетами Storm Shadow або SCALP.

"Вони стріляють не так по кораблю, як по точці на земній поверхні", – сказав Риженко.

Російських кораблів у морі поменшало

Феодосія, ймовірно, була найбільш непідготовленою для захисту портів у порівнянні з тимчасово окупованим Севастополем чи Керчю. За словами капітана 1 рангу запасу ВМС України, нині дві третини суден Чорноморського флоту Росії перебувають у Севастополі. Переважно це кораблі радянської побудови. Там надзвичайно посилена система захисту.

Варто зазначити, що у Чорному морі значно скоротилася кількість російських суден, які одночасно там перебувають та виходять із Севастополя. Якщо раніше це було 8 – 10 на добу, то зараз фактично лише ті, які на чергуванні неподалік. Основну частину нових кораблів – носіїв крилатих ракет "Калібр" – загарбники відвели у Новоросійськ, що в Росії.

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