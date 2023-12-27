У Феодосії збирають шматки металу після вибуху, який знищив "Новочеркаськ"

Ніч проти 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії була гучною. Зокрема, окупанти втратили свій великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Журналісти розповіли, що внаслідок атаки по порту в місті збирають подекуди величезні уламки металу. Вони розміщені переважно у центрі міста.

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Що відбувається у Феодосії після атаки

У Феодосії збирають шматки металу після вибуху, внаслідок якого було вражено російський корабель "Новочеркаськ",

– написало видання.

Їхній кореспондент додав, що внаслідок вибухів на вулицях у центральній частині Феодосії понівечені залізні фрагменти, які неможливо ідентифікувати.

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Окрім того, у місті продовжують фіксувати збитки, завдані вибухом. Адже у багатьох будинках, розташованих поблизу порту, вибиті шибки та пошкоджені рами вікон.



Посеред Феодосії збирають шматки металу





Уламки після атаки ворога по "Новочеркаську"

Україна знищила російський "Новочеркаськ": коротко