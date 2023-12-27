Наслідки фатальні: скільки членів екіпажу могло бути на "Новочеркаську"
У тимчасово окупованому Криму знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Російські телеграм-канали повідомили, що після атаки понад 30 моряків вважають зниклими безвісти, ще 23 нібито зазнали поранень, а один загинув.
З усього, що озвучують росіяни, ймовірно, правдивою цифрою є тільки те, що екіпаж корабля налічує приблизно 90 людей. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, додавши, що наслідки операції значно гірші, ніж заявляють росіяни.
До теми 33 російські моряки "зникли безвісти" внаслідок удару по "Новочеркаську": що кажуть у ВМС
Скільки людей міг втратити ворог
Як правило, під час перебування у порту на кораблі залишається лише одна зміна, яка виконує чергування. Інші можуть піти по домівках. Але враховуючи те, що місто Феодосія не є постійним пунктом базування цього корабля, то, ймовірно, родичів чи членів сімей екіпажу – не було.
Навряд чи вночі хтось йшов до порту. Думаю, більшість особового складу перебувала на борту. Ми бачили кадри цих вибухів. Якщо там не буде багато поранених, то це вже велика удача для росіян. Бо, думаю, наслідки значно фатальніші, ніж ті, які показують їхні телеграм-канали,
– розповів Андрій Риженко.
Він додав, що під час таких вибухів вижити практично неможливо. Пораненні можуть бути, але це одиничні випадки. Відтак, ймовірно, більшість екіпажу ВДК "Новочеркаськ" загинула.
ВДК "Новочеркаськ" пішов на дно: що відомо
- У ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по великому десантному кораблю росіян, який перебував у Феодосії. Момент удару по "Новочеркаську" потрапив на відео. На кадрах видно, що вогонь був настільки потужний, що на вулиці стало світло, ніби вдень. Корабель здетонував одразу, а вибухова хвиля спричинила займання в інших місцях та навіть за межами порту.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що від усього корабля фактично залишився лише один залізний каркас. На світлинах можна побачити те, що раніше називалося великим десантним кораблем. Юрій Ігнат також припустив, що якщо вибух був настільки серйозним, то все, що було поруч, також може мати пошкодження.
- Такі судна як "Новочеркаськ" насамперед призначені для перевезення великих вантажів, техніки, особового складу. Також з'являлися повідомлення, що на борту були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних силах порадили дочекатися деталей, а саме знищення корабля назвали "блискучою операцією".