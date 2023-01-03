Знищення окупантів у Макіївці: в ISW назвали імовірні причини нищівного удару

ЗСУ 31 грудня привітали ворога в окупованій Макіївці Донецької області з Новим роком. Внаслідок потужних вибухів там загинули сотні загарбників.

Цікаво, що у Кремлі переклали відповідальність за удар на самих солдатів, які нібито користувалися мобільними телефонами й нехтували правилами безпеки. Про це мовиться в американському Інституті вивчення війни.

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Імовірні причини нищівного удару

Фахівці ISW цитуючи міноборони Росії кажуть, що удар стався через погану оперативну безпеку. А представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним каналам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі.

Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі військові блогери посилили цю заяву, заявивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті, і закликали Кремль запровадити більш суворі правила використання мобільних телефонів серед військовослужбовців,

– мовиться у звіті.

Цікаво, що нечітке визнання удару з боку міноборони РФ викликало критику на адресу російського військового командування. Військові блогери, пов'язані з Вагнером, заявили, що російське військове командування полегшило українським силам завдання удару по декількох сотнях військовослужбовців в одному місці, назвавши пояснення "ДНР" про використання мобільних телефонів "брехнею".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що росіян життя нічому не вчить і вони продовжують збиратися величезними групами. Військовий оглядач зазначив, що подібні випадки були й у Мелітополі, багатьох містах на Донбасі, зокрема і під Лисичанськом.

За його словами, російське командування не провело роботу над помилками, вони чомусь були переконані, що такій концентрації військових нічого не загрожує.

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