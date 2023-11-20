Наєв пригадав, як оголошував винагороду за знищену переправу ворога через Сіверський Донець
Джерело:"Укрінформ"
Ще навесні 2022 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв оголошував змагання з винагородою. У ньому військові могли отримати гроші за руйнування понтонного мосту ворога через Сіверський Донець у районі Білогорівки.
У колонці Сергій Наєв детальніше розповів про це. У розповіді про те, як наші захисники зупиняли окупантів на Ізюмському напрямку весною 2022 року, він пригадав, що "ворог вирішив просунутися через Сіверський Донець на ділянці Дронівка-Серебрянка-Білогорівка".
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За розбиту переправу – винагорода
Пам'ятаю, як ворог намагався прорватись через Сіверський Донець. Напередодні я пішов спати десь о 3 годині ночі, а вже о 5 ранку прокинувся і прибув на пункт управління. Там мені доповіли, що ворог навів перший понтонний міст. Необхідно було шукати якесь креативне рішення,
– пригадує він.
Тож, Сергій Наєв оголосив змагання. Він оголосив, хто першим зруйнує російський міст, той отримає грошову премію, а також буде представлений до державної нагороди.
Втім, слід розуміти, що це не зупинило окупантів. Вони продовжили намагатися наводити мости. Відтак, завдання поставили командиру 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича полковникові Сергію Марценюку.
Мовиться про виявлення та перешкоджання спробам навести переправу. Якщо ж ворогам таки вдасться це зробити, то нашим військовим необхідно знищувати мости.
Відтак, бойова робота тривала впродовж 9 діб – з 4 по 13 травня 2022 року. Наші військові зірвали дві спроби російських загарбників спорудити переправу. Крім того, знищили 4 наведені понтонні мости.
У результаті, окупанти від форсування річки відмовилися. Також вони втопили у водах Сіверського Донця свої танки, щоб вони не дісталися українському війську.
Звернімо увагу, що Сергій Гайдай – тодішній глава Луганської ОВА – зауважив, що ЗСУ 12 травня вкотре знищили понтонні переправи ворога. А також ліквідували як живу силу, так і техніку ворога. За словами Гайдая, тоді вдалося знищити близько 70 одиниць техніки, а також відправити на той світ десятки ворогів.