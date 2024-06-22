Україна знає, куди треба бити, – експерт пояснив, що Росія не змінила розташування ППО у Криму

Україна продовжує знищення російських систем ППО в окупованому Криму. Це робити не складно, адже з 2014 розташування систем та радарів на півострові не змінилося.

У матеріалі 24 Каналу "Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500" ми детально вивчили ситуацію з повітряним захистом росіян. Експерт з авіації та провідний науковий співробітник НАН Валерій Романенко зазначив, що Україна точно знає, куди бити своїм озброєнням.

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Україна знає, де ППО Росії

Валерій Романенко розповів, що серед сил російської протиповітряної оборони є 12-й та 18-й зенітні полки, які у 2014 році перейшли на бік росіян. Відповідно, їх засоби ППО також опинилися в окупантів. Росіяни не міняли їх розташування, тому ЗСУ знають, куди бити.

Експерт зазначив, що для виведення системи ППО з ладу не потрібно знищувати усі пускові установки – втрата радара вже виводить систему з ладу.

Загалом при ураженні радара весь комплекс виходить з ладу, допоки його не поповнять новим радаром. Попри те, що загалом пускові установки можуть бути й неушкодженими,

– зазначає Романенко.

Зазначимо, що у цьому ж матеріалі йдеться про те, які проблеми російська ППО успадкувала від СРСР. Експерт пояснив, що ще з тих часів радянській армії було важко виявити безпілотники, адже вони літають на низьких висотах і часто просто непомітні для радарів.

Значним досягненням України стало те, що Сили оборони успішно збільшили дальність польоту своїх безпілотників, і ця технологія продовжує вдосконалюватися. Проблема дронів для росіян стає все глобальнішою.