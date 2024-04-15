Усе взаємопов'язано: у ВМС сказали, як знищення російських кораблів наближає деокупацію Криму

Україна поступово вибиває один за одним російські кораблі у Чорному морі. Найважливішою у цьому контексті було потоплення крейсера "Москва".

Про це 24 Каналу розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що знищення крейсера "Москва" було надзвичайно потужним ударом по Росії.

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Знищення кораблів наближає деокупацію Криму

Як наголосив Плетенчук, знищення "Москви" фактично дозволило змінити ситуацію біля українських берегів. Ворог зрозумів, що підходити до нашого узбережжя є небезпечним. Хоча це сталося не після першого разу. Вони втратили ще один корабель в тому ж районі, де й "Москву", після чого перестали туди припливати.

"Москва" могла вести радіолокаційну розвідку; прикривати усе корабельне угруповання системами ППО. На борту були серйозні зразки озброєння. Серед них – 16 пускових установок для ракет.

Знищення "Москви" також дозволило повернути контроль над цивільним судноплавством в акваторії Чорного моря. На морські шляхи припадає близько 90% експорту України. Надзвичайно важливо мати ці шляхи, враховуючи блокади, які люблять здійснювати різні польські фермери.

Без контролю у Чорному морі також буде складно повернути Крим. Вони зараз розміщують мобільні платформи для запуску балістики. Ми не даємо їм використовувати морські платформи; носії крилатих ракет. Тому вони вимушені робити це з території окупованого Криму. Все це взаємопов'язано,

– сказав Плетенчук.

Втрати Росії: коротко