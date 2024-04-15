Усе взаємопов'язано: у ВМС сказали, як знищення російських кораблів наближає деокупацію Криму
Україна поступово вибиває один за одним російські кораблі у Чорному морі. Найважливішою у цьому контексті було потоплення крейсера "Москва".
Про це 24 Каналу розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що знищення крейсера "Москва" було надзвичайно потужним ударом по Росії.
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Знищення кораблів наближає деокупацію Криму
Як наголосив Плетенчук, знищення "Москви" фактично дозволило змінити ситуацію біля українських берегів. Ворог зрозумів, що підходити до нашого узбережжя є небезпечним. Хоча це сталося не після першого разу. Вони втратили ще один корабель в тому ж районі, де й "Москву", після чого перестали туди припливати.
"Москва" могла вести радіолокаційну розвідку; прикривати усе корабельне угруповання системами ППО. На борту були серйозні зразки озброєння. Серед них – 16 пускових установок для ракет.
Знищення "Москви" також дозволило повернути контроль над цивільним судноплавством в акваторії Чорного моря. На морські шляхи припадає близько 90% експорту України. Надзвичайно важливо мати ці шляхи, враховуючи блокади, які люблять здійснювати різні польські фермери.
Без контролю у Чорному морі також буде складно повернути Крим. Вони зараз розміщують мобільні платформи для запуску балістики. Ми не даємо їм використовувати морські платформи; носії крилатих ракет. Тому вони вимушені робити це з території окупованого Криму. Все це взаємопов'язано,
– сказав Плетенчук.
Втрати Росії: коротко
- Крейсер "Москва" – ймовірно, найдорожча втрата Росії у повномасштабній війні проти України. Орієнтовна вартість цього корабля становила близько 750 мільйонів доларів. Росіяни не були готові до такого удару.
- За даними джерел 24 Каналу у спецслужбах, 15 квітня Сили оборони уразили командний пункт окупантів в Криму. Там перебували високопоставлені російські офіцери.
- Станом на 15 квітня Росія втратила понад 454 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 7180 ворожих танків, 13796 бойових броньованих машин, 11593 артилерійських систем, 1046 реактивних систем залпового вогню, 758 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів тощо.