"Ця операція з часом стане легендарною": ЗСУ про знищення ворожих Ту-22М3

Внаслідок атаки на російський аеродром "Сольці" в Новгородській області знищено та пошкоджено декілька ворожих літаків Ту-22М3. Подібна атака вкотре продемонструвала непідготовленість росіян до умов ведення сучасної війни. Але, на жаль, вони швидко вчаться.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що у світі не багато спецслужб, які можуть похизуватися проведенням операції за допомогою агентури на території свого противника.

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Легендарна операція

Низка видань писали як мінімум про три успішні атаки в районі аеродрому "Сольці" у Новогородській області, де був знищений російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Одна справа організовувати спецоперації з власної території, а інша – мати підготовлених диверсантів, які діють у глибокому тилу противника й успішно вражають цілі.

Ця операція з часом стане легендарною, тому що її технічна організація була надзвичайно складною. Те, що її вдалося провести й вона завершилася успіхом свідчить про високий рівень виконання і найголовніше про високий рівень самих виконавців,

– зазначив Березовець.

Українські спецслужби зараз роблять те, що можуть робити їхні колеги з 10-річним досвідом. Розвідок, які можуть проводити подібні операції у тилу противника, можна нарахувати на пальцях двох рук максимум.

"Виходить, що наша розвідка ввійшла у світову еліту спецслужб", – наголосив офіцер ЗСУ.

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Чому росіянам не вдається збивати БпЛА

Російське ППО виявилось зовсім неготовим до того, щоб збивати маломірні БпЛА, зокрема безпілотник "Бобер". З ними протиповітряна оборона ворога впоратися не може. Існує декілька причин російських невдач.

Насамперед дуже низький рівень військового персоналу, адже у московському військовому окрузі служать так звані "блотні". Російські солдати й офіцери, які змогли заплатити гроші чи мають впливових родичів, тому й служать у "найжирнішому" військовому окрузі Москви,

– сказав Березовець.

Системи, які стоять навколо столиці країни-агресора, заточені на знищення інших цілей: літаків, крилатих і балістичних ракет. А проти БпЛА їх ніхто не вчив працювати. Водночас військове командування Росії не заточене під захист країни від невідомих об'єктів.

Атака на російську авіабазу "Сольці": коротко