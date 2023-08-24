"Ця операція з часом стане легендарною": ЗСУ про знищення ворожих Ту-22М3
Внаслідок атаки на російський аеродром "Сольці" в Новгородській області знищено та пошкоджено декілька ворожих літаків Ту-22М3. Подібна атака вкотре продемонструвала непідготовленість росіян до умов ведення сучасної війни. Але, на жаль, вони швидко вчаться.
Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що у світі не багато спецслужб, які можуть похизуватися проведенням операції за допомогою агентури на території свого противника.
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Легендарна операція
Низка видань писали як мінімум про три успішні атаки в районі аеродрому "Сольці" у Новогородській області, де був знищений російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Одна справа організовувати спецоперації з власної території, а інша – мати підготовлених диверсантів, які діють у глибокому тилу противника й успішно вражають цілі.
Ця операція з часом стане легендарною, тому що її технічна організація була надзвичайно складною. Те, що її вдалося провести й вона завершилася успіхом свідчить про високий рівень виконання і найголовніше про високий рівень самих виконавців,
– зазначив Березовець.
Українські спецслужби зараз роблять те, що можуть робити їхні колеги з 10-річним досвідом. Розвідок, які можуть проводити подібні операції у тилу противника, можна нарахувати на пальцях двох рук максимум.
"Виходить, що наша розвідка ввійшла у світову еліту спецслужб", – наголосив офіцер ЗСУ.
Чим унікальна операція зі знищенні ворожих Ту-22М3: дивіться відео
Чому росіянам не вдається збивати БпЛА
Російське ППО виявилось зовсім неготовим до того, щоб збивати маломірні БпЛА, зокрема безпілотник "Бобер". З ними протиповітряна оборона ворога впоратися не може. Існує декілька причин російських невдач.
Насамперед дуже низький рівень військового персоналу, адже у московському військовому окрузі служать так звані "блотні". Російські солдати й офіцери, які змогли заплатити гроші чи мають впливових родичів, тому й служать у "найжирнішому" військовому окрузі Москви,
– сказав Березовець.
Системи, які стоять навколо столиці країни-агресора, заточені на знищення інших цілей: літаків, крилатих і балістичних ракет. А проти БпЛА їх ніхто не вчив працювати. Водночас військове командування Росії не заточене під захист країни від невідомих об'єктів.
Атака на російську авіабазу "Сольці": коротко
- 19 серпня аеродром "Сольці" атакували невідомі безпілотники. Внаслідок вибухів було пошкоджено кілька стратегічних бомбардувальників країни-агресора Ту-22М3. Це літак, який несе надзвукові протикорабельні ракети Х-22, якими Росія обстрілює Україну.
- Міноборони країни-терориста офіційно підтвердило пошкодження одного літака Ту-22М3. Проте за неофіційною інформацією є пошкодження щонайменше двох бортів Ту-22М3.
- У мережі з'явилися кадри палаючого літака ворога. Вогонь майже повністю охопив цей літак. З полум'я видно тільки його ніс.