Під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" 8 червня вдалося вразити новітній російський винищувач Су-57. Це є дуже хороша подія для України, адже ці літаки не варто недооцінювати.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що росіяни розробляють винищувачі Су-57 дуже довгий час. Ці літаки є чи не найпотужнішою складовою всієї російської тактичної авіації.

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Виготовлення Су-57

За словами авіаційного експерта, вся програма щодо Су-57 фінансувалась Індією. У 2018 році один російський винищувач "пафосно" запалав на злітній смузі, після цього індуси вийшли з проєкту виробництва. До цього часу росіяни мали 3 – 4 літаки для різних випробувань, потім окупанти за рік виробили 6 літаків, наступного року 2. Зараз в Росії було 10 – 12 таких винищувачів.

Їх там (в Росії – 24 Канал) намагаються розробити, це "5 покоління", протягом 20 років, може навіть більше,

– зазначив Криволап.

Що являють собою російські винищувачі

Авіаційний експерт розповів, що Су-57 – це дуже небезпечні літаки для України. Хоча вони мають багато недоліків, але в цих літаків є низька радіопомітність, вони мають можливість літати на невеликих висотах.

В ієрархії російської авіації – це найсерйозніший, найпотужніший літак тактичної авіації, винищувач Су-57. Тому до нього треба відноситись дуже серйозно і ураження 15% їх спроможності – це дуже, дуже, дуже файно,

– підкреслив Криволап.

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