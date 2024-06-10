Уже 20 років працюють над ними, – авіаексперт про російські винищувачі "5 покоління" Су-57
Під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" 8 червня вдалося вразити новітній російський винищувач Су-57. Це є дуже хороша подія для України, адже ці літаки не варто недооцінювати.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що росіяни розробляють винищувачі Су-57 дуже довгий час. Ці літаки є чи не найпотужнішою складовою всієї російської тактичної авіації.
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Виготовлення Су-57
За словами авіаційного експерта, вся програма щодо Су-57 фінансувалась Індією. У 2018 році один російський винищувач "пафосно" запалав на злітній смузі, після цього індуси вийшли з проєкту виробництва. До цього часу росіяни мали 3 – 4 літаки для різних випробувань, потім окупанти за рік виробили 6 літаків, наступного року 2. Зараз в Росії було 10 – 12 таких винищувачів.
Їх там (в Росії – 24 Канал) намагаються розробити, це "5 покоління", протягом 20 років, може навіть більше,
– зазначив Криволап.
Що являють собою російські винищувачі
Авіаційний експерт розповів, що Су-57 – це дуже небезпечні літаки для України. Хоча вони мають багато недоліків, але в цих літаків є низька радіопомітність, вони мають можливість літати на невеликих висотах.
В ієрархії російської авіації – це найсерйозніший, найпотужніший літак тактичної авіації, винищувач Су-57. Тому до нього треба відноситись дуже серйозно і ураження 15% їх спроможності – це дуже, дуже, дуже файно,
– підкреслив Криволап.
Знищення Су-57: що відомо
- Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що реакція у Кремлі через знищення винищувача справді дуже гаряча і відчутна. Су-57 росіяни намагались ретельно ховати і оберігати.
- Ураження Су-57 є першим випадком в історії. Су-57 – найсучасніший винищувач Москви. Він здатен використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.
- У російському телеграм-каналі Gulagu.net з посиланням на власні джерела зазначали про пошкодження літака на військовому аеродромі в Ахтубінську. Там вказали, що цей "екземпляр" поки не може виконувати бойові завдання та брати участь в атаках проти України. Також у мережі поширили фото знищеного літака, однак фотографія виявилась ще за 2012 рік.