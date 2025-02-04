ЗСУ дроном знищили призначений для збиття БпЛА російський ЗРК "Оса": ефектне відео

На одному із ключових напрямків фронту захисники виявили зенітно-ракетний комплекс ворога. Ціль "із бездоганною точністю" знищили оператори окремого 413-го батальйону "Рейд".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних сил України. Там 4 лютого опублікували відповідне відео.

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ЗСУ вкотре уразили техніку противника

За словами військових, цього разу ціль сама опинилася під їхнім ударом, а СБС України продовжують "системний, методичний і безжальний ППОцид" збройних сил Росії.

Довідка: зентіно-ракетний комплекс "Оса" (9К33/SA-8 Gecko) – мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів Росії від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА.

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До слова, раніше в СБС підтвердили використання БпЛА, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу до 2000 кілометрів. За їхніми словами, ця унікальна розробка може змінити "правила гри на полі бою".

У мережі з'явилася відповідна фотографія, на якій видно лише підвіс й саму бомбу. У коментарі 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив, яким може бути цей дрон.

Натомість аналітик Forbes Девід Акс каже – подібний БпЛА є одним із найефективніших багаторазових дронів у війні з Росією. І хоча його основа залишається невідомою, фотодокази свідчать про модифікацію цивільного спортивного літака.