Феєрверки були помітні в космосі: Хлань розповів, скільки знищили боєкомплектів у Новій Каховці

Унаслідок вдалої атаки ЗСУ по ворожих складах, російські окупанти втратили чимало боєприпасів. На складах здетонували тисяча тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню та цистерни з пальним.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в етері каналу FREEDOM. Боєприпаси окупантів у Новій Каховці детонували усю ніч.

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Що втратили окупанти

Сергій Хлань розповів, що внаслідок точного удару ЗСУ, окупанти втратили 1 000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Крім того, також вибухнули 50 цистерн з пальним. Втрати особового складу ще не підрахували. Вибухи були такими потужними, що їх було видно навіть з космосу.

Варто зазначити, що окупанти активно використовують реактивні системи залпового вогню для обстрілів Миколаївщини та Дніпропетровщини, тому ліквідація боєкомплектів ускладнить загарбникам втілення їхніх злочинних планів.

Хлань зазначив, що боєприпаси детонували до ранку, а пожежа на складі тривала ще пів дня. Таким чином від самого складу нічого не залишилося.

Також радник голови Херсонської ОВА підкреслив, що окупанти розміщували свої склади якомога далі від лінії фронту, але це їх аж ніяк не врятувало.

ЗСУ знищили склад окупантів у Новій Каховці

Увечері 11 липня у Новій Каховці на тимчасово окупованій Херсонщині прогримів потужний вибух. Потім вибухів стало більше – це вже детонували боєприпаси окупантів на складі.

Місцеві мешканці повідомляли, що окупанти оголосили в місті повітряну тривогу. Через вибухи у багатьох квартирах повилітали вікна, однак, як зазначив Сергій Хлань, люди радіють, адже такий удар по окупантах означає, що ЗСУ близько.

Водночас російські пропагандисти продовжують брехати, та кажуть, що після "хлопка" у Новій Каховці вибухнули склади із селітрою, а не російські боєкомплекти. Але супутникові фото доводять зовсім протилежне.

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