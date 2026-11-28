Україна реалізує системну стратегію з ліквідації основних потужностей військово-промислового комплексу та пунктів дислокації бойової авіації противника.

Українські сили продовжують методично вибивати спроможності ворога на його території, атакуючи ключові промислові та військові об'єкти. Про систематичність таких ударів та їх наслідки для російської армії в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Що відбувається з виробництвом компонентів для ракет?

Систематичні атаки на хімічні та виробничі підприємства суттєво послаблюють ракетні можливості противника. Зокрема, у Росії нараховується всього шість заводів, які виготовляють синтетичні каучуки, і українські сили працюють по кожному з них.

У нас така концепція запобігання виробництву "Іскандерів". Треба все, що пов'язане з вибухівкою, і те, що може горіти, – а синтетичні каучуки самі по собі досить така серйозна запальна не суміш, а просто інгредієнт, – то ми стараємося бити по ним,

– зазначив фахівець.

За словами експерта, саме Єфремовський завод випускає унікальні для Росії елементи. Ураження таких потужностей напряму зменшує здатність ворога запускати балістику.

Як вибивають тактичну авіацію на аеродромах?

Не менш важливим напрямком роботи є постійні удари по авіабазах, на яких базуються літаки противника. Українські ракети та безпілотники вже змусили російське командування відсунути свою основну тактичну авіацію на сотні кілометрів.

Цікаво те, що ми відігнали взагалі всі російські літаки тактичної авіації, відігнали досить далеко. 700 кілометрів далі вже треба використати підставити аеродроми підльоту. Але все одно вони там довго не стоять, тому що ми дуже швидко туди залітаємо,

– пояснив Криволап.

Постійний тиск на такі летовища, як Борисоглєбськ, Мариновка та Саваслейка, дає змогу уражати ворожі борти безпосередньо на землі ще до виконання ними бойових завдань.

Підсумок знищення ресурсів окупантів

Комплексні удари по російському військово-промисловому комплексу та місцях базування авіації позбавляють Москву стратегічної ініціативи. Одночасне виведення з ладу сировинної бази для балістики й ліквідація дефіцитних літаків суттєво підривають здатність противника здійснювати регулярні обстріли та тероризувати лінію фронту.