"Не перший і не останній такий кейс": у ВМС прокоментували ЗРК С-300 в Ростовській області

У ніч на 21 серпня українські захисники завдали удару по позиції С-300 в Ростовській області Росії. У Військово-морських силах ЗСУ назвали цей удар "не першим і не останнім".

Знищення ЗРК прокоментував речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України.

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Це вже не перше знищення російських ЗРК

Зенітно-ракетний комплекс С-300 противника знищили біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області.

Це не перший і не останній такий кейс. Що важливо, то це локація, де це відбулося. Досить великий радіус охоплюють наші збройові системи, і черговим підтвердженням цього є й відсутність росіян в акваторії Азовського моря,

– наголосив Плетенчук.

Речник ВМС також відзначив, чим важливе знищення таких комплексів, як С-300 для оборони України.

Ми дуже близько, на жаль, "познайомилися" з С-300 під час оборони Миколаєва. Це радіус більше 120 кілометрів в режимі земля-земля. С-300 – доволі неприємна зброя, одна така ракета здатна зруйнувати під'їзд п'ятиповерхового будинку,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

До слова, раніше експерти Defense Express припустили, що удар по Новошахтинську Ростовської області було завдано ракетою "Нептун". Ця українська розробка добре показала себе в далекобійних ударах.