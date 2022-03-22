Знищенням Маріуполя керує "улюбленець Путіна", який командував воєнною операцією в Сирії

Облогою Маріуполя особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він, зауважимо, був головним в операції у Сирії.

Як повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, у нас є черговий кандидат на Гаагу та трибунал. І це генерал-полковник Михайло Мізінцев.

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Керує знищенням Маріуполя "улюбленець Путіна"

Зазначимо, що він – начальник Національного центру керування обороною Росії з 2014 року. А звання генерал-полковник він отримав у 2017-му.

Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних мешканців. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста,

– підкреслює Геращенко.

Зазначимо, що раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна. Тож і дав він її своєму "улюбленцеві", який, на думку президента Росії, успішно провів операцію у Сирії. За це він навіть отримав медаль "Учасника воєнної операції у Сирії".

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