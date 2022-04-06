Знищили десятки окупантів і техніки: ЗСУ в зоні ООС відбили 9 атак ворога

Українські військові продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямках. За добу ЗСУ відбили там 9 атак ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили в штабі Операції Об'єднаних сил у вівторок, 5 квітня.

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Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога,

– зазначили українські воїни.

Бійці Збройних Сил України завдали втрат російським окупантам, зокрема знищили:

4 танки;

24 одиниці броньованої техніки;

20 одиниць автомобільної техніки;

5 артилерійських систем.

Окрім цього, наші військові захопили один російський танк. Водночас підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників.

ЗСУ знищили до 80 окупантів

Своєю чергою в Оперативно-тактичному командуванні "Схід" вказали, що 5 квітня ЗСУ ліквідували близько 80 орків, а також знищили 2 паливозаправники.

Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу,

– додали в ОТУ.

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