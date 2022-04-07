Знищили три повітряні цілі ворога: успіхи Повітряних сил ЗСУ за добу

Військовослужбовці Командування повітряних Сил ЗСУ продовжують нищити техніку окупантів. Лише за одну добу зенітно-ракетні війська збили 3 повітряні цілі ворога.

Відповідну новину оприлюднили у телеграм-каналі Командування повітряних Сил ЗСУ.

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Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах,

– йдеться у повідомленні командування.

Вони додають, що за добу зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі путінських найманців:

крилату ракету,

безпілотний літальний апарт (БпЛА),

один ворожий літак.

За попередніми даними, ліквідований літак – це винищувач-бомбардувальник Су-34. Командування повітряних сил зазначає, що його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.

Раніше ми розповідали, що за тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей окупантів.

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