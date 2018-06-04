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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Знищити супербактерії можливо: вчені з США знайшли спосіб

1103 Читать новость на русском
Супербактерії
Супербактерії / wreducacional.com.br

Через надмірне використання антибіотиків у промисловості багато бактеріальних штамів втратили до них чутливість. Такі організми стали називати супербактеріями.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я Великобританії, через це ситуація набуває нечувано загрозливого характеру, передає Angewandte Chemie.

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Оскільки, за даними вчених, до 2050 року стійкі до антибіотиків бактерії будуть вбивати до 10 мільйонів осіб на рік.

Тож науковці серйозно взялись за дослідження знищення супербактерій. Вони виявили, що молекули, здатні протистояти стійким до ліків бактеріям, можна знайти у меді, отруті гримучої змії, кленовому сиропі, молоці качкодзьоба та інших продуктах.

Молекули, здатні вбивати супербактерії, можна знайти у меді

Молекули, здатні вбивати супербактерії, можна знайти у меді

Дослідники Університету штату Північна Кароліна у США повідомили, що їм вдалось синтезувати з’єднання, яке ефективно вбиває супербактерії. Це стало можливим завдяки ліпоксазолідінону А – молекулі, яку виробляють морські мікроорганізми.

У нас вже є хімічний каркас – вихідний шматок головоломки. Ця частина ефективна, і тому зараз всі зусилля зосереджені на оцінці властивостей цих молекул і їх ефективності in vivo. Сподіваємося, що ми зможемо побудувати ешафот для створення ліків, ефективних проти MRSA та інших стійких бактерій,
– зазначили вчені.

Вони створили синтетичну версію цієї молекули і покращили її здатність вбивати бактерії, отримавши більш потужне з’єднання – JJM-35.

Це з'єднання виявилось ефективним не лише проти лікарсько-стійких бактерій, воно швидше вбиває чутливі штами. Наразі вчені розробляють препарат з вмістом JJM-35.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування LifeStyle дослідження Медицина
Джерело: 24 Канал
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