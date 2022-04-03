Знищив російський танк і мінімум 10 загарбників: у бою за Волноваху загинув сержант Андрій Ханін

У боях за місто Волноваха сержант Андрій Ханін отримав тяжке поранення. Воно стало для нього смертельним.

Він був командиром бойової машини та до останнього подиху допомагав побратимам. Перед смертю Андрій ліквідував російський танк та щонайменше 10 окупантів.

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Що відомо про Андрія Ханіна

Він народився 19 березня 1988 року у селі Веселівка Автономної Республіки Крим.

Після випуску з Харківського університету служив в одному зі спецпідрозділів МВС у Криму.

У 2014 році, після окупації Криму, переїхав до Дніпра.

Весною 2021 року він вступив на військову службу до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Спочатку обіймав посаду командира відділення – командира бойової машини, а згодом став головним сержантом парашутно-десантного взводу.

Найбільше в житті Андрій мріяв знову побачити, як майорить український прапор над рідним півостровом,

– пишуть у Генштабі.

Андрій загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. 33-річний десантник під час бою він знищив танк загарбників та приблизно 10 солдатів противника.

12 березня 2022 року сержанту Андрію Ханіну надали звання Герой України посмертно.

Вічна слава та вічна пам'ять герою!

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