Зниження мобілізаційного віку: чи будуть призивати з 21 року

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас існують обмеження щодо віку тих, кого можна призивати на службу.

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей". Про це пише 24 Канал із посиланням на "Новини. Live".

Дивіться також Посилення мобілізації: кого з аспірантів не призивають, а хто не може отримати відстрочку

Чи планують знизити призовний вік

Водночас в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Тривають обговорення економічного бронювання.

Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Час від часу з'являється інформація нібито про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, проте це неодноразово заперечували.

Він пояснив, що потрібні також і соціальні виплати, і зарплата, і амуніція. Подоляк окреслив, що на одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки.

Водночас економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.