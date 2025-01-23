Москві – санкції, Києву – зниження мобілізаційного віку: у The Times припустили тактику Трампа

Раніше була інформація про те, що західні партнери вимагають зниження призовного віку. Іноземні медіа припускають, що новий президент США може теж цього забажати.

Президент США Дональд Трамп може вимагати від Києва знизити призовний вік з 25 до 18 років в обмін на постачання зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times.

Дивіться також Чи може Україна відновити ядерну програму, якщо США наполягатимуть на територіальних поступках

Трамп мож використати батіг та пряник

Трамп може погрожувати Москві новими санкціями. Відсутність згадок України під час інавгураційної промови може свідчити про те, що президент США почав усвідомлювати, що потрібно більше часу на закінчення війни.

Раніше він обіцяв закінчити війну за 24 години, проте цей термін вже минув. Його змінило бажання закінчити конфлікт за кілька місяців.

Цей більш реалістичний графік визнає той факт, що навіть американська сила має свої межі в конфлікті, в якому протиборчі сторони мають що втрачати. Ні Україна, ні Росія не збираються відступати після таких кричущих втрат лише тому, що в Білому домі з'явилася нова людина,

– відзначали у виданні.

The Times вважає, що для забезпечення миру президент США має вправно використовувати батіг і пряник. Трамп може вимагати від України територіальних поступок.

Задля того, щоб ця гарантія була довготривалою, вона має містити розгортання в Україні американських і європейських сил. Виживання незалежної України може стати для Путіна поразкою, яку він міг би показати як перемогу за рахунок захоплених територій.