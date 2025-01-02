Кожен повинен брати участь, – командир 225-го батальйону про зниження мобілізаційного віку

В Україні активно обговорюють питання про доцільність зниження призовного віку для чоловіків. Військові також мають різні погляди на це питання – одні підтримують ініціативу, інші висловлюють сумніви.

Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового батальйону, розповів в інтерв'ю "Суспільному", як ставиться до розмов про зниження мобілізаційного віку, повідомляє 24 Канал. Військовий одним із перших увійшов до Курської області й досі продовжує виконувати там бойові завдання.

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Молодь більш стійка та витривала

Ширяєв розповів, що проходив строкову службу у віці близько 20 років. Проте військовий зазначив, що це зовсім інший досвід, адже тоді не було повномасштабної війни.

На його думку, питання зниження мобілізаційного віку "проблемне", його мають вирішувати "законотворчі люди". Молодь відзначається енергійністю, легкістю у навчанні, азартністю, а також потенційно більшою стійкістю та витривалістю.

Взагалі зараз війна, і кожен повинен брати участь. Зараз ті хлопці, які провоювали три роки, реально потребують відпочинку. Або ми їх там всіх просто-таки "вкатаємо". Це впливає на концентрацію і на серйозність підходу до задачі, на моральний стан,

– сказав Ширяєв.

За словами командира, небажання багатьох людей служити в армії, через яке ТЦК змушені їх "ловити", свідчить про низьку мотивацію. І хоча мотивація має значний вплив, навіть люди з її недостатнім рівнем можуть бути корисними. "Будемо їх переконувати, спілкуватись з ними", – додав військовий.

До слова, зараз середній вік особового складу його підрозділу становить 45 років. У лютому 2023 року, коли командир очолив 225-й батальйон, ситуація з віком була складнішою – значну частину складали люди старше 50 років. Нині до підрозділу долучилося багато молоді.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що навіть громадяни поза призовним віком повинні проходити базову військову підготовку за межами армії. Це дозволить їм отримати необхідні навички, подолати страхи та бар’єри, а також краще зрозуміти особливості військової служби.