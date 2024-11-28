Радник Зеленського відповів на заклики з США щодо мобілізації з 18 років

У США закликають Україну знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Однак у команді президента вважають, що такий крок не має сенсу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника президента Дмитра Литвина. Зауважимо, що раніше й сам Зеленський казав, що зниження віку мобілізації "на сьогодні небезпечно".

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Чому Україна не буде знижувати вік мобілізації

Дмитро Литвин зауважив, що знижувати мобілізаційний вік для збільшення армії немає сенсу через те, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно.

Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдат,

– наголосив він.

Радник Зеленського зауважив, що партнери мають повний доступ до даних і можуть порівнювати обіцянки з фактичними поставками. Він наголосив, що не можна розраховувати, що Україна буде компенсовувати молодістю чоловіків на передовій затримки у забезпеченні чи вагання у підтримці.

Нагадаємо, високопоставлений посадовець адміністрації Байдена казав, що мобілізація з 18 років та збільшення живої сили можуть мати значний вплив з огляду на нинішню ситуацію на фронті.