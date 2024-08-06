Партнери порушують це питання, – Веніславський про зниження призовного віку до 18 років

Питання зниження мобілізаційного віку в Україні є "чутливим" і обговорюваним у суспільстві. Наразі на законодавчому рівні воно не обговорюється. Водночас партнери час від часу порушують це питання.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський під час брифінгу у Медіацентрі "Україна", інформує 24 Канал.

Дивіться також У Раді готують законопроєкт, який дозволить командирам мобілізовувати чоловіків без ТЦК

Жодних ініціатив щодо зменшення призивного віку нижче 25 років в Україні на сьогодні немає, ні на рівні Верховної Ради, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генштабу, Головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони,

– зазначив Федір Веніславський.

Тож, за його словами, наразі говорити про необхідність зменшення віку призову під час мобілізації – підстав немає.

За зниження мобілізаційного віку виступають союзники

Водночас депутат визнав, що питання зниження мобілізаційного віку цікавить партнерів Києва. На думку Заходу, цей крок є виправданим у контексті спроможності бійців.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають нам допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18 – 25 найоптимальніший, найефективніший для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних і психологічних якостей могли ефективно воювати", – зазначив Феніславський.

При цьому нардеп ще раз наголосив, що на рівні держави: законодавчої, виконавчої влади – ініціатив зменшення мобілізаційного віку – немає.

. Раніше Веніславський зазначав, що наразі середній вік бійців ЗСУ – це 30 – 35 років.