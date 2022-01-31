Знижують градус напруги, – військовий експерт про "відведення" військ Росії
Джерело:24 канал
У Росії заявили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності, тож їх повертають до місць базування. Такі дії можна розцінювати як зниження напруги з боку Кремля.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Водночас у двохсоткілометровій зоні біля українського кордону наразі не спостерігають розгортання російських військ.
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За словами Жданова, вони займаються на штатних полігонах та у межах розкладу бойової підготовки.
Стосовно Західного воєнного округу: заяву про закінчення етапу навчань на полігонах і повернення частин у пункти постійної дислокації можна розцінювати як зниження напруги, яка взагалі існує, коли війська починають рухатися і їхні дії надалі дуже важко передбачити.
Водночас закінчення навчань Росії у Чорному морі також може свідчити про те, що Кремль знижує градус напруги.Довідка. Росія 26 січня розпочала великі військові навчання у Чорному морі. Вже 31 січня кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування.
Жданов розповів про "відведення" військ Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- Росія у січні почала проводити військові навчання зі стрільбами у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, які межують з Україною. Мовиться про Воронезьку, Бєлгородську, Брянську області.
- Вже 29 січня у Росії повідомили, що "військові навчання" нібито закінчились. Через це держава-агресорка відводить частину своїх сил.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що інформація про "відведення військ" Росії від кордонів з Україною є позитивом. Однак лише слів про це мало. Для висновків потрібна детальніша інформація.