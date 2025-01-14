Генерал-лейтенант відповів, чи доведеться знижувати мобілізаційний вік в Україні

Сполучені Штати знову закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Мовляв, передали вже достатньо зброї для того, щоб піти на такий крок.

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що з живою силою в України є серйозні проблеми. Чи справді Києву необхідно знижувати мобілізаційний вік, 24 Каналу розповів Ігор Романенко — генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України".

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Чи варто знижувати мобілізаційний вік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо знижувати мобілізаційний вік в Україні без забезпечення армії технікою. За його словами, на фронті більш як 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості й техніки.

Вже не вперше Зеленський протестує проти зниження мобілізаційного віку, попри заклики США.

Закон дає інструменти для обліку, тому військово-політичне керівництво знає кількість людей і наші можливості щодо мобілізації людей з 18 до 60 років. Якщо не хочуть знижувати мобілізаційних вік, треба приймати інші рішення. Але говорити, що недоцільно це робити, якщо не буде зброї – це неконструктивно,

– наголосив Ігор Романенко.

Річ у тім, що хоча б для проведення ротацій потрібно більше людей. Тобто техніка у певної бригади може бути, однак ротацію провести не вдасться через брак особового складу.

"Тоді треба йти на інші непопулярні кроки: передавати зброю з тієї бригади, яка її має, тій, яка заходитиме у повному обсязі. Це дуже складна робота – передавати озброєння з однієї частини в іншу, але це ротація, яка не була забезпечена", – пояснив військовий експерт.

Безумовно, що у такому випадку про демобілізацію не може й мовитися. Якщо її проводити, не маючи достатньої кількості людей, це може призвести до катастрофічних наслідків.

"Щоб здійснювати ротацію та провести демобілізацію, потрібно набрати більше людей, підготувати їх – налагодити цей процес загалом. Нічого іншого вигадати не можна", – підсумував Романенко.