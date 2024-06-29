Серія вибухів на Запоріжжі: ворог знову атакує балістикою

Окупанти запустили по Україні балістичні ракети. У Запоріжжі чули звук вибуху.

Після 17:00 у низки областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Про небезпеку сповістили і для жителів Запоріжжя.

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Окупанти б'ють по Запоріжжю

Біля 17:40 у Запоріжжі почули вибухи. Згодом голова ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни знову атакують область. Він уточнив, що вибух пролунав за містом.

Перебувайте в безпечних місцях!, – закликав українців посадовець.

О 17:53 у мережі написали про повторний вибух у Запоріжжі.

Попередньо, ворог атакує Запорізьку областю балістикою. Моніторингові канали припускають, що це міг бути "Іскандер-М", випущений з боку тимчасово окупованої Донеччини.

Нагадаємо, що окупанти не вперше за день завдають ударів по Запоріжжю. Вдень о 14:25 пролунав сигнал повітряної тривоги для Запоріжжя та області. Повітряні сили заявили про загрозу балістики зі сходу. Вже о 14:31 жителі міста почули гучний звук. Попередньо, це міг бути "Іскандер-М", який прилетів з території Ростовської області. Іван Федоров розповів, що росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Є пошкодження, однак, на щастя, люди не постраждали.