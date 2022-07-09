Знову "впала сигарета": цього разу на складах окупантів у Харцизьку

9 липня 2022 , 03:10
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У місті Харцизьк, що на тимчасово окупованій території Донеччини, знову "бавовна". Місцеві жителі повідомляють, що чують звуки вибухів.

Відповідну інформацію почали поширювати в телеграм-каналах. Мешканці, як дізнався 24 канал, почули вибухи орієнтовно о 03:07 9 липня. 

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 В окупованому Харцизьку лунали вибухи

"Бавовна" завітала ще й до окупованого Харцизьку,
– написали у DeepState.

В окупованому Харцизьку лунали вибухи: відео

Вибухи на Донеччині: дивіться відео

Подекуди вибухи такі сильні, що в автомобілів спрацьовує сигналізація. Місцеві жителі на відео кажуть: "Разів 15 уже довбануло". 

Також люди говорили, що чутно, як у місті детонує. Ймовірно, мовиться про боєприпаси. 

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Коротко про "бавовну" 

  • У цю ж ніч проти 9 липня вибухи лунали на Луганщині. Цього разу їх чули в тимчасово окупованій Кадіївці. У місті почали горіти склади боєприпасів військ росії на окупованій території.
  • Вибухи на складах боєприпасів ворога лунають не вперше. Відомо, що останнім часом по них б'ють Збройні Сили України.
  • Проте варто відзначити, що подекуди росія вчиняє провокації. У Володимира Зеленського нещодавно пояснювали, що вороги не шкодують не тільки українських людей, але й навіть своїх, атакуючи власні міста та тимчасово окуповані території України.
  • Провокації чинять окупанти для того, щоб потім звинуватити у всьому ЗСУ, тримати градус ненависті росіян до українців, щоб виправдовувати свою війну.

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Автор: Діана Квасневська