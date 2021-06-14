Знову брязкає зброєю: Росія проводить навчання з бомбардувальниками біля кордонів України

Кремль проводить чергові навчання біля кордонів України. Цього разу у Воронезькій області Ленінградська армія ВПС і ППО почала тактичні навчання з бомбардувальниками Су-34.

Ворог також випробовує далекі перехоплювачі МіГ-31БМ. Про це видання повідомило 14 червня, посилаючись на Західний військовий округ Росії.

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Кремль знову брязкає зброєю біля українського кордону

Чергові навчання Росія проведе на полігоні у Воронезькій області, яка межує з Україною:

екіпажі Су-34 Су-34 проводитимуть ракетно-бомбові удари на полігоні округу;

здійснять вильоти бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях;

у ході цих вильотів відпрацьовуватимуть ураження наземних цілей.

У Росії кажуть, що всього в навчанні візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів.

До речі, 16 червня в Женеві запланована зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна.

Ситуація на Донбасі: що відомо

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія активно почала нарощувати війська на кордоні з Україною.

Станом на кінець травня Росія продовжувала зберігати посилену військову присутність поблизу українського кордону. На східних межах України та в окупованому Криму – понад 100 тисяч російських військових, близько 1300 танків та 1300 артилерійських установок.

Варто сказати, що спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що нинішнє зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку проросійських бойовиків може бути пов'язане з майбутньою зустріччю президентів США та Росії.

11 червня внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій загинув боєць з Мукачева, що на Закарпатті. Детальніше про загиблих українських військових у 2021 році читайте тут