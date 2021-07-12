Чергові фейки: в Росії заявили, що зустріч Зеленського у Німеччині скасували
12 липня 2021 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:LB
Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що у Німеччині скасували зустріч Володимира Зеленського з міністром оборони. Однак насправді така зустріч навіть не була запланована.
Що відомо про чергові фейки Росії
Інформація російських ЗМІ абсолютно неправдива. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.
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Ця зустріч президента не передбачалася,
– пояснив політик.
Тобто пропагандисти заявили про скасування зустрічі, якої взагалі не мало бути.
Зеленський у Німеччині: деталі
- 11 липня глава держави з робочим візитом прибув у Берлін. Найперше він зустрівся з керівником партії "Християнсько-демократичний союз" Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду нового канцлера.
- Політики обговорили пандемію коронавірусу, допомогу Україні з вакцинами, мир на Донбасі, Росію тощо.
- У Зеленського також заплановані зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Політики говоритимуть про посилення ролі Німеччини у врегулюванні ситуації на Донбасі, російський газопровід "Північний потік-2" та реформи.