Знову мільйони на геноцид українців: скільки окупанти витратили на удар по будинку в Умані

Російські окупанти у ніч на 28 квітня завдали терористичний ракетний удар по багатоповерхівці в Умані. Ворог знизщив 27 квартир. За попередніми даними, у багатоповерхівку ворог влучив крилатою ракетою Х-101.

Росіяни вбили в Умані щонайменше 23 людей. Серед них – 4 дітей. У Київському НДІ судових експертиз зауважили, що їхні експерти вже працюють на місці трагедії.

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За попередньою версією спеціалістів КНДІСЕ, в будинок в Умані росіяни влучили авіаційною крилатою ракетою "Х-101",

– мовиться у повідомленні.

Одна така ракета коштує 13 мільйонів доларів.



Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка Київського НДІ судових експертиз

Наголошують, що носіями таких ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Характеристики ракети:

вага бойової частини – приблизно 400 кілограм;

максимальна швидкість – 700 кілометрів за годину;

дальність польоту – до 5000 кілометрів.

Експерти Київського НДІ судових експертиз продовжують досліджувати ракети, якими Росія атакує Україну. Мовиться про збір доказів для слідства. Окупанти мають відповісти за все скоєне.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих внаслідок терористичної атаки. Вічна пам'ять.