Знову мільйони на геноцид українців: скільки окупанти витратили на удар по будинку в Умані
Джерело:Київський НДІ судових експертиз
Російські окупанти у ніч на 28 квітня завдали терористичний ракетний удар по багатоповерхівці в Умані. Ворог знизщив 27 квартир. За попередніми даними, у багатоповерхівку ворог влучив крилатою ракетою Х-101.
Росіяни вбили в Умані щонайменше 23 людей. Серед них – 4 дітей. У Київському НДІ судових експертиз зауважили, що їхні експерти вже працюють на місці трагедії.
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За попередньою версією спеціалістів КНДІСЕ, в будинок в Умані росіяни влучили авіаційною крилатою ракетою "Х-101",
– мовиться у повідомленні.
Одна така ракета коштує 13 мільйонів доларів.
Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка Київського НДІ судових експертиз
Наголошують, що носіями таких ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Характеристики ракети:
- вага бойової частини – приблизно 400 кілограм;
- максимальна швидкість – 700 кілометрів за годину;
- дальність польоту – до 5000 кілометрів.
Експерти Київського НДІ судових експертиз продовжують досліджувати ракети, якими Росія атакує Україну. Мовиться про збір доказів для слідства. Окупанти мають відповісти за все скоєне.