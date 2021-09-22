"Знову намалювали собі перемогу": Навальний звинуватив російську владу у фальсифікації виборів

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив. що президентська партія "Єдина Росія" на виборах до Держдуми набрала не більше 30% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. За його словами, влада просто "намалювала" собі перемогу.

Олексій Навальний переконаний, що дані "Розумного голосування" є більш правдивими, ніж офіційні результати виборів. Саме за даними цього альтернативного голосування, у багатьох округах перемогли опозиціонери, а не представники путінської політсили.

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Результати виборів вкрали

За словами Навального, "Єдина Росія" фактично вкрала перемогу на виборах, адже опозиціонери за допомогою того ж таки "Розумного голосування" змогли показати результати, близькі до справжніх.

За цими даними, путінській партії віддали свої голоси 15% від усіх, хто мав право голосу. що становить третину учасників виборів.

Російський опозиціонер впевнений, що влада сфальсифікувала вибори для того, щоб виглядати впевненіше.

Фальсифікаторів треба спіймати

Навальний переконаний, що для того, щоб вибори були й справді чесними, потрібно отримати більшість голосів та упіймати фальсифікаторів, щоб ті їх не вкрали. Та якщо голоси уже вкрали – то виходити на вулиці, щоб їх повернути. Однак для цього, за словами опозиціонера, потрібно пройти ще довгий шлях.

Працювати треба. Наприклад, прямо зараз пояснювати всім дуже терпляче й аргументовано, що вибори сфальсифіковані,

– додав Навальний.

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