"Знову не доїхали": у мережі показали відео з російськими танками в болоті
Джерело:телеграм-канал "Штірліц"
Російські військові, які базуються у Ростовській області, знову осоромилися. Танк армії Росії не здатен протистояти погоді та в черговий раз застряг у болоті.
Відео інциденту оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який відомий під позивним "Штірліц".
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На оприлюднених кадрах видно як російську військову техніку викопує екскаватор. Судячи з відео, багнюку не змогли подолати де один, а одразу декілька танків. Як уточнив Анатолій Штефан, інцидент стався у Ростовській області.
Пишуть попередньо що багатирі в Ростовській області знову не доїхали,
– підписав він відео.
Російські танки у болоті: дивіться відео
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж висміяли російську техніку та військових. У коментарях вони написали:
- "Джавеліни" аж просяться туди.
- "Треба робити таку багнюку на кордоні".
- "А кажуть лайно в лайні не тоне, ще як тоне".
- "Свині всюди багнюку знайдуть".
Вже не перший інцидент
Зауважимо, що російська техніка не вперше застряє у болоті. Схожий інцидент трапився 8 лютого. Кумедне відео важкого пересування сил Росії регіоном оприлюднили у соціальних мережах.
Повний текст публікації з телеграм-каналу "Штірліц":
Пишуть попередньо що багатирі в Ростовській області знову не доїхали.