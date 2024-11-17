Знову в небі Ту-95МС: є загроза атаки крилатими ракетами

Російська стратегічна авіація піднялася в небо уночі 17 листопада. Мовиться про щонайменше 7 бортів Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Орієнтовно в зоні пусків крилатих ракет Х-101 літаки будуть близько 6 ранку.

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Що відомо про ракетну загрозу 17 листопада

04:24, 17 листопада Моніторингові спільноти пишуть, що станом на цей час у повітрі вже 15 бортів ТУ-95МС – 10 вилетіли з Оленьї, і ще 5 з Енгельса. 03:20, 17 листопада Інформація від Повітряних сил: Зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95МС з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 6:00. Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. 03:00, 17 листопада Якщо виліт бойовий, і пуски будуть з першої локації, між 05:30 і 06:20 ми побачимо ракети у нашому небі. Якщо пуски будуть з другої локації, ракети прилетять близько 07:20 – 07:50. 02:40, 17 листопада Монітори відзначили зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья станом на 02:30. Борти полетіли у напрямку Каспійського регіону Росії.