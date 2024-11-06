Знову президент: Трамп набирає необхідних 270 голосів виборників, – ЗМІ

Стало відомо, що Трамп набирає необхідних 270 голосів виборників. Це гарантує йому перемогу на виборах.

Попри це, підрахунок голосів ще досі триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Hill.

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Результати виборів у США

Таким чином деякі американські ЗМІ уже оголосили Трампа 47 президентом США. Також зазначається, що він став першим главою Штатів за більш ніж 120 років, який вдруге повернувся до Білого дому. Востаннє так було із президентом Гровером Клівлендом в 1892 році.

"Прогнозуємо, що колишній президент Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Харріс у приголомшливій перемозі, забезпечивши собі другий термін у Білому домі після історичного виборчого циклу, наповненого безпрецедентними перипетіями та двома замахами на його життя", – додало ще одне видання The Fox News.

Щоправда, не усі поспішили із такими висновками. До прикладу, CNN дає Трампу поки 266 голосів виборників. Втім, водночас зазначає, що представник Республіканської партії здобув перемогу у трьох "хитких" штатах, чим "звузив можливі шляхи Гарріс до перемоги".

Колишній президент Дональд Трамп має 266 голосів виборців, а Гарріс – 188 голосів виборців. Це означає, що Трампу потрібно набрати ще чотири голоси виборців, щоб стати президентом. CNN прогнозує, що Трамп переможе в кількох ключових штатах,

– пише видання.

До слова, уже оголошено, що республіканець переміг у Північній Кароліні та Джорджії. Очікується, що до цього списку доєднається Пенсільванія.

Складність полягає у тому, що у США немає спеціального відомства, який би оголошував результати виборів централізовано. А тому кожен штат окремо підраховує свої голоси, тим часом американські ЗМІ подають загальну картину.

Результати виборів у США / Скриншот The Hills

До слова, республіканці, представником яких є Трамп, також здобули більшість у Сенаті США. Вони забезпечили собі 51 місце завдяки перемогам у Західній Вірджинії та Огайо.

Також передбачається, що Республіканська партія здобуде більшість й у Палаті представників. Таким чином вона забезпечить контроль над обома палатами Конгресу США.