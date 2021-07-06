Знову шторми, зливи, гради: рятувальники попереджають про небезпеку

6 липня 2021 , 13:00
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Джерело:

ДСНС

В Україні знову прогнозують шквальний вітер, грозу та навіть град. Рятувальники попереджають, що 6 – 7 липня в Україні буде 1 рівень небезпеки (жовтий).

Негода омине Захід України. Також спокійно буде у північних областях. 

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Негода вируватиме у більшості областей України 

6 липня у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– мовиться у повідомленні. 

У південних та східних областях місцями прогнозують значні дощі. Негода можлива й 7 липня – зокрема в південних та східних областях грози. Протягом дня в окремих районах можливий град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.


В Україні знову прогнозують грози / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини

  • Станом на 5 липня, у ДСНС повідомили – через сильні пориви вітру, грозу та дощ знеструмлені 29 населених пунктів в Україні. Крім того, без електропостачання були 110 баз відпочинку Бердянської коси.
  • 5 липня негода знов прийшла на Одещину. Потужна злива та шквальний вітер підтопила вулиці та повалила дерева. Рятувальники оголосили штормове попередження.
  • 4 липня потужний буревій розгулявся у курортному містечку Бердянськ, що на півдні Запорізької області.
Автор: Діана Квасневська