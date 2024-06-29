Знову вибухи у Харкові: ворог гатить КАБами

Ворог не припиняє обстріли прифронтових областей, зокрема, й Харкова. Так, там вдень, 29 червня, пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що вибух пролунав під час повітряної тривоги.

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У Харкові прогриміли вибухи

У Харківській області орієнтовно о 13:42 пролунала повітряна тривога, тоді була загроза балістичного озброєння, і з того часу тривога поки не припинялася. Вже о 15:52 Повітряні сили сповістили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Через кілька хвилин, на жаль, стало відомо про вибух.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– йдеться у повідомленні.

За декілька хвилин до вибуху моніторингові канали також повідомляли про загрозу удару КАБом. Додамо, що станом на 16:10 у Харкові та області досі оголошена повітряна тривога, тому закликаємо перебувати в укриттях.

Згодом начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків. Водночас інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.

Є загроза повторних ударів. Перебувайте в укриттях,

– додав він.

Відповідну інформацію підтвердив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наразі відомо про двох постраждалих - 71-річну жінку, у неї гостра реакція на стрес, та 75-річного чоловіка, у якого вибухове поранення.

Таким чином ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Напередодні, 28 червня, окупанти щонайменше двічі обстріляли Харків ФАБ-500. Пошкоджено приватні будинки, корпуси й гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали п'ять людей.