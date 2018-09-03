Знову разом: Ані Лорак проводить час з чоловіком після скандалу з його зрадою – фото

Українська співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у країні-агресора, нещодавно потрапила у гучний скандал. Її чоловіка Мурата Налчаджіолу спіймали на зраді в одному з київських клубів. Співачка офіційно не коментувала це тривалий час, однак сьогодні, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом.

Спільне фото з дружиною Ані Лорак Мурат Налчаджіолу опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Налчаджіолу з співачкою Ані Лорак 3 вересня відвели їхню спільну дочку до школи.

"Перший день школи. Дякую, Боже, що я можу бачити цей день у своєму житті. Боже, благослови мою сім'ю та усіх дітей на світі", – повідомив чоловік.

Після чого Мурат попросив вибачення за його помилки.

Боже, вибач мене за усі мої помилки і дай мені сили. Ніколи не здаватися,

– заявив він.

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca) 3 Вер 2018 р. о 3:37 PDT



Мурат Налчаджіолу з дочкою / Instagram

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. У закладі бізнесмен не приховував романтичних стосунків з незнайомкою: він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав її за талію. Згодом ЗМІ довідались, що Мурат був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.



Окрім цього, зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Чоловік зізнався, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують, а у сім'ї його доньки "все нормально". Цю думку підтвердили інсайдери, які додали, що після резонансних новин подружжя живе в одному помешканні. Водночас після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.