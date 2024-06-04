Щонайменше два воєнні злочини, – прокуратура про розслідування нового знущання з полонених

Нещодавно мережу сколихнуло відео на якому окупанти знущалися з українських військовополонених, ймовірно, на Харківському напрямку. На нього вже відреагував начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, що на цей інцидент вже також відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що вже зробив звернення до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання.

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На якому етапі розслідування

Бєлоусов розповів про те, як проходить розслідування, розпочате після поширення в інтернеті відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовополоненими.

Наразі встановлюються всі обставини та висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їхнього командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права,

– заявив він.

За словами Бєлоусова, з відео, яке стало доступним, можна встановити щонайменше два воєнні злочини, передбачені Римським статутом. Наразі ідентифікуються всі особи, обличчя яких видно на відео, а також місце можливого злочину.

"У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються. Ці ж настільки нахабно поводяться, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу", – резюмував голова Департаменту.

Що відомо про відео знущань з українських полонених