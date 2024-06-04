Щонайменше два воєнні злочини, – прокуратура про розслідування нового знущання з полонених
Джерело:Офіс Генпрокурора
Нещодавно мережу сколихнуло відео на якому окупанти знущалися з українських військовополонених, ймовірно, на Харківському напрямку. На нього вже відреагував начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
Нагадаємо, що на цей інцидент вже також відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що вже зробив звернення до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання.
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На якому етапі розслідування
Бєлоусов розповів про те, як проходить розслідування, розпочате після поширення в інтернеті відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовополоненими.
Наразі встановлюються всі обставини та висока ймовірність, що такий факт мав місце, тому що це непоодинокі випадки. Це поширена практика ставлення російських військовослужбовців, їхнього командування до військовополонених, що демонструє свідому зневагу до міжнародного гуманітарного права,
– заявив він.
За словами Бєлоусова, з відео, яке стало доступним, можна встановити щонайменше два воєнні злочини, передбачені Римським статутом. Наразі ідентифікуються всі особи, обличчя яких видно на відео, а також місце можливого злочину.
"У таких випадках зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців, адже вони маскуються. Ці ж настільки нахабно поводяться, що, я думаю, це дуже спростить нам роботу", – резюмував голова Департаменту.
Що відомо про відео знущань з українських полонених
- На відео, яке поширюється в інтернеті можна побачити, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також принижують їх та імітують страту шляхом пострілу з автомата біля голови одного з військовополонених.
- В Офісі Генпрокурора повідомили, що вони розпочали розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Там направили всі сили на встановлення потерпілих та військових армії Росії.
- Також аналітикам вдалося встановити особу одного з окупантів. Ним виявився язичник і нацист Кіпрі Олексій Леонідович, позивний "Барс", який воює з 2014 року.