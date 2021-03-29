Зняти судно Ever Given з мілини в Суецькому каналі допоміг повний Місяць

Контейнеровоз Ever Given, який застряг у Суецькому каналі, 29 березня вдалося частково зняти з мілини. Сприяв цьому повний Місяць, який викликав сильний приплив.
Джерело:АР
Про це видання повідомляє з посиланням на компанію Leth Agencies. В операції зі зняття судна з мілини брали участь 10 потужних буксирів.
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Що допомогло зняти судно з мілини
Контейнеровоз Ever Given вдалося зняти з мілини лише частково. За інформацією сайту MarineTraffic.com, судно все ще перебуває на місці, де перегородило канал.
Однак зрушення відбулося, а сприяв прогресу повний Місяць. Він викликав сильний приплив, у результаті чого підвищився рівень води в каналі.
У ніч на 29 березня земснаряди викачали приблизно 27 кубометрів піску та мулу з дна поруч з контейнеровозом. Однак носова частина Ever Given залишається застряглою в піщаній глині.
Судно застрягло в Суецькому каналі: коротко
- 23 березня судно Ever Given, яке прямувало з Китаю в Нідерланди, сіло на мілину в Єгипті, у Суецькому каналі.
- Серед можливих причин аварії – екіпаж не впорався з керуванням, сильний вітер, а також людські помилки.
- У результаті черга з 369 кораблів, які хотіли перетнути канал, досягла аж берегів Індії.
- Компанії, які транспортують каналом товар, щодня зазнають понад 400 мільйонів доларів збитків.