Зняття з військового обліку під час мобілізації: що це означає

В Україні триває загальна мобілізація. Призову на службу підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

Під час проходження медичної комісії роблять висновок, чи придатна людина до служби. 24 канал детальніше розповість, кого можуть зняти з військового обліку.

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Категорії непридатності до військової служби

Обмежено придатний,

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час,

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Виключення з військового обліку – що це означає

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія.

Згідно із законом України, мобілізації не підлягають військовозобов’язані, визнані комісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Зняття з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Проте якщо непридатність до служби встановлена призовнику до початку повномасштабної війни, його повторно можуть викликати на медичку комісію та перевірити стан здоров’я.

Хто може демобілізуватись під час війни

Під час дії особливого періоду та воєнного стану від служби можуть бути звільнені мобілізовані:

здобувачі професійної освіти;

здобувачі фахової передвищої освіти;

здобувачі вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Чи закінчиться загальна мобілізація в Україні до кінця року

Мобілізація громадян України залежить від ситуації на фронті. Вона триватиме до кінця російського вторгнення.

Так, рішення про продовження або припинення загальної мобілізації на території української держави мають переглянути до 21 листопада. Ймовірно, її продовжать.

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