На момент удару там жили три сім'ї, – власник готелю у Золочеві розповів деталі атаки

Росіяни у ніч на 6 лютого обстріляли ракетами С-300 селище Золочів, що на Харківщині. Унаслідок атаки повністю зруйновано триповерховий готель, у якому на той момент проживало 3 сім'ї.

Власник зруйнованого росіянами готелю Анатолій Тільнов розповів деталі нічної атаки по Золочеву. За його словами, у селищі пролунало 2 вибухи, передає 24 Канал.

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У готелі проживали 3 сім'ї

Власник готелю розповів, що, на щастя, вночі персоналу в готелі не було, адже вони працюють лише вдень. Однак у готелі проживали гості – 3 сім'ї.

Там було 3 сім'ї. Я бачив, що їх носили, а чи вони живі – я поки не маю інформації. Двоє вилізли самі, а решту виносили,

– сказав Анатолій.

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У Золочеві було 2 прильоти

Чоловік повідомив, що прокинувся о 2:20 від першого вибуху, подивився у вікно, й одразу прилетіло вдруге. Власник готелю одразу вирішив перевірити камери спостереження у будівлі, але вони вже не працювали. Інформацію про прильоти у селищі він дізнався з інтернету. Тоді працівниці місцевого магазину "Усе по 3" писали, що більше їм ніде працювати.

"Уже через 5 хвилин я був тут (біля готелю – 24 Канал). А тут вже нічого не було", – розповів власник зруйнованого готелю.

Що відомо про обстріл Золочева: коротко

Уночі 6 лютого російські загарбники атакували Золочів ракетами С-300. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали багато цивільних об'єктів. Насамперед мовиться про 7 приватних будинків, а також – магазини, кіоски та кафе. Також пошкоджень зазнали 5 цивільних авто.

3 жінки зазнали вибухових травм та осколкових поранень. На жаль, через терористичні дії ворога загинула двомісячна дитина.

Відомо, що його мати наразі перебуває у лікарні. Вона – у важкому стані.

Анатолій володіє готелем уже 20 років. Раніше це була маленька будівля, але згодом готель став однією з найгарніших будівель у Золочеві. Чоловік зізнався, що готель побудував, бо хотів, щоб люди там відпочивали.