В училищі в Золочівському районі побили першокурсників: хуліганам вручили підозри
Джерело:ГУНП у Львівській області
На початку грудня мережею ширилися кадри, як в одному з училищ Золочівського району побили першокурсників. Нині зловмисники вже отримали підозри.
Відео з побиттям почало ширитися у мережі 9 грудня 2023 року. Тоді в поліції наголосили, що будуть з'ясовувати усі обставини злочину.
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Хуліганам оголосили підозри
У поліції повідомили, що в училищі в Золочівському районі четверо хлопців віком 17, 18 років та двоє 9-річних побили першокурсників у присутності багатьох очевидців. Вони принижували підлітків та завдавали їм численних ударів у груди й в голову. Під час побиття зловмисники користувалися боксерською рукавицею.
Як встановили правоохоронці, інцидент стався ще 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку навчального закладу. Наразі правоохоронці повідомили хуліганам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 296 Кримінального кодексу. Юнакам загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Що відомо про побиття в училищі
- У грудні в мережі почали ширитися кадри, як хлопці побили інших підлітків в гуртожитку професійного навчального закладу. Інцидент стався у Золочівському районі.
- Також на кадрах видно, бо "боксерський клуб" влаштували у якомусь підвальному приміщенні. Деякі з учасників побиття смалили цигарки.
- На інцидент відразу відреагували в поліції. Там заявили, що встановили всіх учасників побиття. Окрім того, постраждалим підліткам надається уся необхідна допомога, у тому числі – психологічна.
- 10 грудня у поліції повідомили, що відрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Наразі триває досудове розслідування.