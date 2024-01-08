В училищі в Золочівському районі побили першокурсників: хуліганам вручили підозри

На початку грудня мережею ширилися кадри, як в одному з училищ Золочівського району побили першокурсників. Нині зловмисники вже отримали підозри.

Відео з побиттям почало ширитися у мережі 9 грудня 2023 року. Тоді в поліції наголосили, що будуть з'ясовувати усі обставини злочину.

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Хуліганам оголосили підозри

У поліції повідомили, що в училищі в Золочівському районі четверо хлопців віком 17, 18 років та двоє 9-річних побили першокурсників у присутності багатьох очевидців. Вони принижували підлітків та завдавали їм численних ударів у груди й в голову. Під час побиття зловмисники користувалися боксерською рукавицею.

Як встановили правоохоронці, інцидент стався ще 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку навчального закладу. Наразі правоохоронці повідомили хуліганам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 296 Кримінального кодексу. Юнакам загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Що відомо про побиття в училищі