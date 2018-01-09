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Золотий глобус 2018: найкращі моменти у гіфках

19:40, 9 січня 713 Читать новость на русском
Золотий глобус 2018
Золотий глобус 2018 / Evening Standard

75-а церемонія вручення престижної премії "Золотий глобус" відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 8 січня.

Практично усі гості прийшли на захід у чорних сукнях та костюмах, аби висловити свою підтримку жертвам секс-скандалів в Голлівуді.

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Водночас церемонія виглядала не такою похмурою, як може здатися на перший погляд. Ми зібрали найкращі моменти "Золотого глобуса" у гіфках.

І "Золотий глобус" отримає...

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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