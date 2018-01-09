Золотий глобус 2018: найкращі моменти у гіфках
19:40, 9 січня 713 Читать новость на русском
75-а церемонія вручення престижної премії "Золотий глобус" відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 8 січня.
Практично усі гості прийшли на захід у чорних сукнях та костюмах, аби висловити свою підтримку жертвам секс-скандалів в Голлівуді.
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Водночас церемонія виглядала не такою похмурою, як може здатися на перший погляд. Ми зібрали найкращі моменти "Золотого глобуса" у гіфках.
І "Золотий глобус" отримає...
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Джерело: 24 Канал
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