Зона біля Золотого перетворюється на гарячу точку: в ОБСЄ б'ють на сполох

23 липня 2021 , 07:27
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Джерело:

ОБСЄ

В ОБСЄ звернули увагу на погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Зокрема, навколо зони біля Золотого, де особливо активні проросійські бойовики.

Так, зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку. Про це заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау.

До теми Безпекова ситуація на Донбасі погіршується, – ОБСЄ

Крім того, моніторингова місія продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.

Всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю,
– сказала Грау.

Що відбувається біля Золотого

Зауважимо, у липні порушення тиші біля Золотого є ледь не щодня. Наприклад, 1 липня ворог застосовував там безпілотник для скидання пострілів ВОГ-17. Натомість 2, 3, 5 липня окупанти відкривали вогонь неподалік цієї ділянки.

Крім того, 10 та 12 липня біля Золотого-4 бойовики застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю.

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Автор: Ольга Музика