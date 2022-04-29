У зоні ООС українці збили літак, 7 безпілотників і знищили багато ворожої техніки
Джерело:ООС
Українські військові не залишають шансів російських окупантам у зоні Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу наші захисники збили ворожий літак та відразу 7 безпілотників.
Угруповання ООС відбило 14 атак ворога
У пресслужбі ООС розповіли про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямку. Повідомляється, що протягом 29-го квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили відразу 14 атак ворога.
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Українські бійці не тільки зупинили атаки окупанта, але й завдали російським військовим чималих втрат. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак та 7 безпілотників окупантів.
Також українські захисники знищили:
- 11 танків;
- 7 артилерійських систем;
- 27 одиниць броньованої техніки;
- одну бойову броньовану машину;
- 14 автомобілів ворога.
Битва за Донбас: коротко
Російське командування після фіаско на Півночі перекидає війська на Схід. Перед окупантами стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей.
Також війська агресора без успіху намагаються взяти у кільце українських захисників. Тільки протягом 29-го квітня ЗСУ змогли ліквідувати на Сході понад 170 окупантів.
Через невдачі у боях проти українських військових росіяни обстрілюють цивільних. Також війська агресора на тимчасово окупованих територіях викрадають чоловіків призовного віку.
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