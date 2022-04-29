У зоні ООС українці збили літак, 7 безпілотників і знищили багато ворожої техніки

Українські військові не залишають шансів російських окупантам у зоні Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу наші захисники збили ворожий літак та відразу 7 безпілотників.

Угруповання ООС відбило 14 атак ворога

У пресслужбі ООС розповіли про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямку. Повідомляється, що протягом 29-го квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили відразу 14 атак ворога.

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Українські бійці не тільки зупинили атаки окупанта, але й завдали російським військовим чималих втрат. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак та 7 безпілотників окупантів.

Також українські захисники знищили:

11 танків;

7 артилерійських систем;

27 одиниць броньованої техніки;

одну бойову броньовану машину;

14 автомобілів ворога.

Битва за Донбас: коротко

Російське командування після фіаско на Півночі перекидає війська на Схід. Перед окупантами стоїть завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей.

Також війська агресора без успіху намагаються взяти у кільце українських захисників. Тільки протягом 29-го квітня ЗСУ змогли ліквідувати на Сході понад 170 окупантів.

Через невдачі у боях проти українських військових росіяни обстрілюють цивільних. Також війська агресора на тимчасово окупованих територіях викрадають чоловіків призовного віку.

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