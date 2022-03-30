У зоні ООС відбили 5 атак ворога: за один день знищили понад 50 одиниць техніки

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 5 атак ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили у штабі Операції об'єднаних сил ввечері середи, 30 березня.

Читайте також Українські військові "зачистили" Малу Рогань, яку днями відбили від окупанта

Завдяки умілим діям та майстерності службовців протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога,

– вказують військові.

Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили:

10 танків;

18 одиниць броньованої;

13 одиниць автомобільної техніки;

15 артилерійських систем.

Свою чергою підрозділи ППО у небі українського Донбасу збили один ворожий літак, 3 безпілотних літальних апарати противника й одну крилату ракету.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо й героїчно стримувати навалу агресора. Разом до перемоги!", – додали у штабі Операції об'єднаних сил.